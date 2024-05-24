مستشفى شهداء الأقصى.. نحذر من كارثة صحية بسبب عدم توريد الوقود

القدس المحتلة-سانا

حذرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة المنكوب من كارثة صحية وشيكة فيما لو لم يتم توريد الوقود للمستشفى خلال الساعات القليلة القادمة، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار الضغط من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الكوادر الطبية والقطاع الصحي المتهالك أصلاً من أجل وقف عمل المستشفيات بشكل كامل في القطاع.

وأعربت الإدارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا عن استهجانها من سياسة المماطلة التي يتعرض لها المستشفى قائلة: ” نحن على تواصل منذ ساعات طويلة مع الجهات ذات العلاقة ومع منظمة الصحة العالمية وهي الجهة المكلفة بتوريد الوقود للمستشفى، إلا أنه لا يوجد أي استجابة لطلبنا بتوريد الوقود بشكل فوري وعاجل”.

وأضافت الإدارة: “إننا نعلن أمام كل المنظمات الدولية والأممية وأمام الرأي العام العالمي بأن مستشفى شهداء الأقصى لديه قدرة تخزينية للوقود تقدر بـ50,000 ليتر من الوقود، غير أن الكميات التي يتم توريدها لا تتجاوز الخمس في أفضل تقدير مع الإشارة إلى أن المستشفى يحتاج يومياً إلى أكثر من 4,000 ليتر لكي يتمكن من تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية المناسبة لأكثر من 1200 مريض وجريح، بينهم 600 مريض بالفشل الكلوي ويحتاجون إلى تيار كهربائي حتى يستفيدوا من خدمة غسيل الكلى والتي ستتوقف خلال ساعات إن لم يتم توريد الوقود للمستشفى.

وناشدت إدارة المستشفى المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية بتوريد 50,000 ليتر من الوقود للمستشفى خلال الساعات القادمة قبل وقوع الكارثة الصحية بحق مئات المرضى والجرحى، لافتة إلى أن أي مماطلة في توريد الوقود يعني حكما بالإعدام عليهم.

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