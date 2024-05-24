انطلاق مهرجان الأفلام البرازيلية الثالث بسينما سيتي في دمشق

دمشق-سانا

في إطار التعاون وتعزيز العلاقات بين سورية والبرازيل وتأكيداً على دور السينما في تعزيز أواصر التفاهم والتقارب بين الشعوب، انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان الأفلام البرازيلية في نسخته الثالثة برعاية شركة سيرياتيل، وذلك في سينما سيتي في دمشق.

وبحضور جهات دبلوماسية وفنية وثقافية وإعلامية، عُرض أول أفلام المهرجان الذي يحكي قصة حياة الملحن العبقري “پيكسينجوينها” الذي آمن بفكرة والتي أصبحت فيما بعد نواة فيما يعرف يوم الموسيقى البرازيلية”.

وفي تصريح لسانا قال السفير البرازيلي في دمشق أندريه سانتوس: “هذا المهرجان هو استمرارية للنشاطات التي بدأناها من لحظة وصولنا إلى سورية والهدف منه، مد جسر ثقافي لتعزيز العلاقات بين البلدين ليتعرف الشعبان على بعضهما أكثر.

وعن معيار اختيار الأفلام قالت كاتيا إدلر المسؤولة والمنتجة للمهرجان: “إنه وخلال اجتماعها بطلاّب المعهد العالي للفنون المسرحية، وحديثها معهم اكتشفت أنه من الضرورة بمكان، أن تهيئ لهم فرصة ليتعرفوا أكثر على السينما البرازيلية، وعليه تم اختيار الأفلام من مختلف الأنواع ليطّلع الطلاب والمهتمون على السينما والإنتاج البرازيلي”.

وقالت هيا الصفدي مسؤولة القسم الإعلامي في شركة سيرياتيل: وجود الشركة كشريك استراتيجي في المهرجان يأتي ضمن اهتمام الشركة بالفن والأفلام البرازيلية لنسلط الضوء عليها أكثر، ولذلك الدعوة مفتوحة للجميع خلال ثلاثة أيام المهرجان”.

يذكر أنه سيتم خلال المهرجان عرض الأفلام التالية” إدواردو ومونيكا باكاريتي، بيكسينغينيا، وصيفيات ثلاث.

مريم حجير

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