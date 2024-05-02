مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين جراء انفجارين جنوب غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

قتل شخص وأصيب عشرون آخرون جراء انفجارين في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشرطة الباكستانية قولها: “إن الانفجار الأول وقع عندما اصطدمت شاحنة محملة بالفحم بلغم أرضي في ناحية دوكي بالمقاطعة، فيما وقع الانفجار الثاني عندما تجمع مواطنون في الموقع قبل انفجار عبوة ناسفة يجري التحكم فيها عن بعد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج”.

وأشارت الشرطة إلى أن قوات الأمن طوقت المنطقة وبدأت عمليات التحقيق، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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