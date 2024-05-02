الأمن العراقي يقبض على 16 إرهابياً في ثلاث محافظات ويحبط تشكيل خلية إرهابية

بغداد-سانا

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على 16 إرهابياً وإحباط تشكيل خلية إرهابية في كركوك ونينوى والأنبار شمال وغرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الجهاز قوله في بيان اليوم: “استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارزنا في محافظة كركوك من القبض على أحد العناصر البارزة في تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأوضح البيان أن مفارز الجهاز تمكنت من إحباط تشكيل خلية إرهابية والقبض على أفرادها المكونين من 4 أشخاص، لافتاً إلى أنهم اعترفوا خلال التحقيق بوجود مخبأ سري لهم تم العثور بداخله على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وعتاد متنوع ومواد تصنيع متفجرة.

وتمكنت المفارز الأمنية في محافظات نينوى والأنبار وكركوك من القبض على 15 إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية، حيث تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكانت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في العراق أعلنت أمس الأول عن اعتقال إرهابي في محافظة كركوك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency