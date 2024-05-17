هنغاريا تستخدم “الفيتو” ضد قرار أوروبي بخصوص الحل في أوكرانيا

بودابست-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الهنغارية أن بودابست استخدمت حق النقض ضد قرار مجلس أوروبا بشأن خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للسلام في بلاده.

وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو على موقع “فيسبوك” وفقاً لوكالة تاس: “أراد المجلس اليوم اعتماد قرار يعترف فقط بخطة السلام التي طرحها الرئيس زيلينسكي كصيغة للسلام ينبغي النظر فيها ودعمها وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا، حيث أعد آخرون أيضاً خطط سلام”.

وأوضح سيارتو أنه طلب إدراج خطط سلام أخرى في قرار مجلس أوروبا، وقد تم رفض هذا الاقتراح، لهذا استخدم حق النقض ضد هذا القرار، ولم يتخذ قرار من المجلس.

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