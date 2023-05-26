مقتل شخصين وإصابة ستة في انفجارين جنوب غرب باكستان

إسلام آباد-سانا

قتل شخصان، وأصيب ستة بجروح في انفجارين متتاليين بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن الشرطة قولها: “إن الانفجار الأول وقع عندما اصطدمت سيارة بلغم أرضي في منطقة “هارناي” بالإقليم، ما أدى إلى إصابة شخصين كانا على متنها، ووقع الانفجار الثاني بواسطة عبوة يتم التحكم فيها عن بعد عندما هرع الناس إلى السيارة لمساعدة ضحايا التفجير الأول، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة أربعة بجروح.

وأكدت الشرطة أن ملاحقة منفذي الهجوم جارية، فيما لم تكشف عن هوية الضحايا إلا أن جميعهم كانوا من المارة من المدنيين، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

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