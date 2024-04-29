مباحثات سورية إيرانية في مجال الموارد المائية على هامش مؤتمر بغداد للمياه

بغداد-سانا

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مع نائب وزير الطاقة الإيراني محمد جوانبخت سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر بغداد الرابع للمياه.

وأكد الجانبان أهمية التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات في القطاع المائي، ولا سيما في مجالات محطات المعالجة المكانية لمياه الصرف الصحي والري تحت السطحي نظراً لأهميتها على الصعيد البيئي والتنموي، إضافة إلى الآثار الإيجابية الملموسة لتطبيق التقنيات الحديثة في هذه المجالات.

حضر اللقاء أعضاء الوفد السوري المشارك بالمؤتمر والسفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح والسفير الإيراني في بغداد.

وانطلقت أمس بمشاركة سورية أعمال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه في العاصمة العراقية تحت شعار “من أجل مستقبل مائي أفضل.. معاً نستطيع” لمناقشة تحديات المياه والعلاقات الدولية، وتعزيز الشراكات في هذا الملف الحيوي.

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