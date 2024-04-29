باكستان.. فيضانات وسيول عارمة تودي بحياة عشرات الأشخاص

إسلام أباد-سانا

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، جراء هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات في إقليمي خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان وبلوشستان جنوب غربها.

وبحسب قناة آري نيوز الباكستانية فإن عدد ضحايا الفيضانات في إقليم خيبر بختونخوا ارتفع إلى 10 أشخاص خلال اليومين الماضيين، بينهم خمسة خلال الليل وحتى صباح اليوم، وهو ما يرفع إجمالي عدد من لقوا مصرعهم في الإقليم خلال الأسبوعين الماضيين إلى 73 شخصاً.

وفي إقليم بلوشستان، لقي 3 أشخاص مصرعهم ما يرفع ضحايا الأمطار في الإقليم إلى 22 منذ أسبوعين مع استمرار الأمطار الرعدية والعواصف التي أدت إلى فيضانات في عدة مناطق.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان حذرت يوم الجمعة الماضي من الظروف الجوية القاسية المتوقع أن تستمر حتى اليوم، فيما شهدت مناطق أخرى أمطاراً غزيرة منذ أكثر من أسبوعين بنسب متفاوتة، خلفت عدداً من القتلى والإصابات، حيث سجل إقليم البنجاب 26 قتيلاً، و8 مصابين، ولقي 11 شخصاً في إقليم كشمير الباكستاني مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، وسجل إقليم السند 6 ضحايا.

يذكر أن باكستان شهدت خلال صيف 2022 فيضانات غير مسبوقة غمرت نحو ثلث البلاد، وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص، وأثرت على أكثر من 33 مليون شخص.

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