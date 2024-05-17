بوتين: أي مفاوضات سلام مع أوكرانيا يجب أن تأخذ بالاعتبار المستجدات

بكين-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد خطط حالية لتحرير مدينة خاركوف، وأن العملية المسلحة الروسية في اتجاه المدينة هدفها إنشاء منطقة عازلة رداً على القصف الأوكراني لمناطق داخل الأراضي الروسية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام زيارته إلى الصين: “روسيا لم ترفض أبداً المفاوضات، إلا أن هناك أساساً لعملية التفاوض وهو اتفاقيات إسطنبول”، مشيراً إلى أنه لا يمكن مناقشة صيغة السلام الأوكرانية المبنية على الأحلام وليس على الواقع الحقيقي على الأرض.

ولفت بوتين إلى أن كييف ورعاتها الغربيين ألقوا بجميع الاتفاقات المتعلقة بالحل السلمي للصراع في سلة المهملات، وقرروا أنهم بحاجة إلى هزيمة روسيا إستراتيجياً في ساحة المعركة لكنها محاولات ستبوء بالفشل.

واعتبر أن وزير الدفاع الروسي الجديد أندريه بيلاوسوف قادر على تنسيق أنشطة الوزارة مع جميع الإدارات والمناطق، كما يجب عليه فتحها على مجالات الابتكار على الرغم من أن وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو قد اتخذ الخطوات الأولى في هذا الصدد.

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