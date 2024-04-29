مخلوف يبحث مع نظيريه العراقي والتونسي التعاون وتبادل الخبرات في قطاعي المياه والري

بغداد-سانا

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف ونظيره العراقي المهندس عون ذياب عبد الله الواقع المائي الراهن في البلدين والتحديات التي يفرضها والخطط والرؤى المستقبلية للحلول.

وجرى خلال اللقاء على هامش مؤتمر بغداد الرابع للمياه نقاش واستعراض المعطيات الحالية في ظل التغيرات المناخية والآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية نتيجة ذلك، والارتباط الجوهري بين الأمن الغذائي والواقع المائي، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق بين البلدين للعمل على حل هذه الصعوبات، نظراً لوحدة التحديات التي تواجه البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان استمرار التعاون المشترك وبرامج تبادل الخبرات الفنية التي تجري حالياً والعمل على تطويرها مستقبلاً بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وفي لقاء آخر بحث وزير الموارد المائية مع وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي عبد المنعم بلعاتي سبل التعاون المستقبلي وإمكانية تفعيل آليات التنسيق وتبادل الخبرات في قطاعات المياه والصرف الصحي والري، كما تم التطرق للقضايا المائية والأهمية المتنامية لهذا القطاع وآثاره المباشرة على كل المناحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد للارتقاء بالآليات العلمية والعملية المستخدمة في إدارته، واستعرض الجانبان تجارب البلدين في هذه المجالات والرؤى والخطط المستقبلية لتنميتها.

حضر اللقاءين السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح وأعضاء الوفد السوري المشارك في المؤتمر.

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