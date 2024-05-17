احتجاج طلابي في ألمانيا ضد عنف الشرطة تجاه المعارضين للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

برلين-سانا

شهدت العاصمة الألمانية برلين احتجاجاً طلابياً تنديداً بالعنف والضغوطات التي تمارسها السلطات المحلية ضد المناهضين للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الطلاب إلى جانب أعضاء من الهيئة التدريسية تجمعوا أمام مبنى سيلبرلوب التابع لجامعة برلين احتجاجاً على عدم السماح للمتضامنين مع فلسطين بالاحتجاج في الجامعات.

وأعرب الطلاب عن رفضهم لتدخل الشرطة ضد وقفة احتجاجية بالجامعة أقيمت في الـ 7 من الشهر الجاري، مطالبين إدارة الجامعة بسحب الشكاوى الجنائية ضد الطلاب المعتقلين في الاحتجاجات والسماح بمظاهرات للتعبير عن التضامن مع فلسطين.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات الطلابية ومظاهرات التضامن مع فلسطين والمناهضة للعدوان الإسرائيلي من جامعة كولومبيا الأمريكية قبل أن تنتشر في جامعات أمريكية أخرى وجامعات عدة في العالم طالب خلالها طلاب وأكاديميون مناهضون للعدوان الإسرائيلي إدارات الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع جامعات كيان الاحتلال وسحب استثماراتها، ووقف التعامل مع شركات تدعم المخططات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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