وقفة تضامنية في أوسلو تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أوسلو-سانا

شهدت العاصمة النرويجية أوسلو اليوم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وتجمع آلاف المشاركين في الوقفة أمام البرلمان النرويجي للمطالبة بوقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، داعين الحكومة النرويجية إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه عبر قطع كل أشكال العلاقات معه، إضافة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة فوراً.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعو العالم إلى وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، كما تخلل الوقفة كلمات تعبر عن حجم الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخصوصاً الأطفال والنساء.

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