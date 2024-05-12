البانيز: ما يحدث في غزة مأساة وإبادة جماعية

القدس المحتلة-سانا

أكدت فرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن قطاع غزة يشهد مأساة كبيرة وحرب إبادة جماعية جراء تواصل العدوان الإسرائيلي.

ونقلت وكالة وفا عن البانيز قولها في كلمة لها اليوم “كيف يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة؟ هذه مأساة أستطيع أن أقول دون تردد أن ما يحدث في غزة ليس حرباً بل إبادة جماعية “، لافتة إلى أن الكيان الإسرائيلي يسعى من هذا العدوان للانتقام من الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت البانيز المجتمع الدولي للضغط على سلطات الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة.

وتطرقت البانيز إلى الاحتجاجات المناهضة للعدوان الإسرائيلي في كل أنحاء العالم، وقالت: “يجب علينا دعم الحركات الطلابية في جميع أنحاء العالم”.

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