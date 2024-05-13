مطالب وطروحات منوعة للأطفال خلال البرلمان الطفلي لطلائع حمص

حمص-سانا

تركزت مطالب وطروحات الأطفال خلال البرلمان الطفلي لمنظمة طلائع البعث فرع حمص الذي عقد اليوم تحت شعار (طلائعنا.. انتماء وعطاء) على ضرورة تزويد المدارس بالطاقة البديلة للإنارة وتشغيل أجهزة الحاسوب.

وطالب الأطفال خلال المجلس السنوي بحضور أعضاء البرلمان الطفلي من مختلف المناطق الطليعية ومديري وممثلي المؤسسات الخدمية بحمص بضرورة تأمين الآلات الموسيقية اللازمة للفرقة النحاسية، وتزويد المدارس بالمواد الطبية اللازمة للإسعافات الأولية، وتخديم مدارس حيي البياضة ودير بعلبة.

ودعا الأطفال إلى إقامة معسكرات الطلائع لذوي الشهداء في جميع المحافظات، ووضع منهاج خاص للتربية الوجدانية واختيار ذكر وأنثى في بعض اختصاصات الرواد كالفصاحة والخطابة، وتوفير كتب مدرسية جديدة.

وأشار أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية إلى أن مطالب الأطفال ستكون محل اهتمام ومتابعة من قبل لجان مختصة للوصول إلى الحلول المناسبة.

بدوره بين أمين فرع حمص لطلائع البعث خالد جنيات أن البرلمان الطفلي يأخذ صدى إيجابيا في كل عام بسبب متابعة مطالب الأطفال وعدم الاستهانة بها، ما يخلق شعوراً إيجابياً لدى الطفل بأن هناك من يستمع لمطالبه ويجيب عنها.

من جهتهم أجاب مديرو وممثلو المؤسسات الخدمية عن أسئلة وطروحات أعضاء البرلمان الطفلي.

لارا أحمد

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