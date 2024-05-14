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المقاومة اللبنانية تستهدف مبنيين تابعين للعدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة

2024-05-13

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‌‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مقاتلونا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة محققين فيهما ‏إصابة مباشرة”.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت عصر اليوم أربعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي  محققة فيها إصابات مباشرة.

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