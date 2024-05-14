المقاومة اللبنانية تستهدف مبنيين تابعين للعدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مقاتلونا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة محققين فيهما إصابة مباشرة”.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت عصر اليوم أربعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي محققة فيها إصابات مباشرة.
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