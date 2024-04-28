متظاهرون يحتشدون أمام فعالية لمراسلي البيت الأبيض تضامناً مع غزة والصحفيين ضحايا العدوان الإسرائيلي

واشنطن-سانا

احتشد متظاهرون أمام فندق هيلتون واشنطن في العاصمة الأمريكية خلال فعالية العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، تضامناً مع فلسطين والصحفيين ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن منظمة “كود بينك” المناهضة للحرب نظمت المظاهرة التي شارك فيها متظاهرون مؤيدون لفلسطين احتشدوا أمام الفندق حاملين الأعلام الفلسطينية، واحتجوا على العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض الذي شارك فيه الرئيس جو بايدن، إضافة إلى سياسيين وصحفيين ومشاهير.

وهتف المتظاهرون بجمل جاء فيها: “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”عار عليكم” و”كلما كذب الإعلام يموت صحفي في غزة”، و” الإعلام الغربي نحن نراكم ونرى كل الرعب الذي تخفونه”، كما رفعوا لافتات تضمنت عبارات “أيها الصحفيون قوموا بعملكم واكتبوا عن الإبادة الجماعية” و”قتل صحفيون في غزة أكثر من الحرب العالمية الثانية”.

ووقفت مجموعة من المتظاهرين بلا حراك أمام الفندق لإحياء ذكرى الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في غزة، وتم عرض سترات صحفية ملطخة بالدماء تحمل أسماء الصحفيين الذين استشهدوا في غزة والضفة الغربية في الشارع المقابل للفندق، كما لوحت مجموعة من المتظاهرين بعلم فلسطين ضخم من نافذة الفندق.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً مستمراً منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المنكوب خلف حتى اليوم 34454 شهيداً و77575 جريحاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc