أوكسفام تحذر من انتشار الأوبئة في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

لندن-سانا

حذرت منظمة “أوكسفام” الخيرية الدولية من أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي دمر البنية التحتية الحيوية والصحة يزيد من خطر انتشار الأوبئة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن الهجمات “الإسرائيلية” منذ السابع من تشرين الأول الماضي تسببت بأضرار لا تقل عن 210 ملايين دولار للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المنطقة مؤكدة أن “تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والاكتظاظ وسوء التغذية والحرارة أوصلت غزة إلى حافة الأوبئة القاتلة”.

ولفتت إلى أن “5 من مشاريع المياه للمنظمة في غزة على الأقل تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت خلال الهجمات الإسرائيلية”.

وأشارت أوكسفام إلى أن الهجمات “الإسرائيلية” على رفح أجبرت أكثر من 350 ألف شخص على الفرار إلى مراكز الإيواء والمخيمات المكتظة مع نقص الغذاء والوقود في المنطقة نتيجة إغلاق البوابات الحدودية.

وفي نفس السياق جددت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان اليوم التحذير من انهيار المنظومة الصحية بالقطاع في ظل استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية أمام دخول المساعدات وإمدادات الوقود لتشغيل مولدات كهرباء المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين.

ومنذ إغلاق المعابر لا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية أو مستلزمات طبية إلى قطاع غزة ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية حسب تحذيرات أممية وفلسطينية.

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