طقس الغد.. أجواء ربيعية حارة نسبياً وفرصة لهطل زخات مطرية رعدية عشوائية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية ومن 3 إلى 5 درجات مئوية في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في كل طبقات الجو مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً بشكل عام بين الغائم جزئياً والغائم مع فرصة لهطل زخات رعدية عشوائية من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً فوق المناطق الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية والقلمون، بينما يكون حاراً سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والجزيرة والبادية والشمالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الغربية، شرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 75 كيلومتراً في الساعة وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والجنوبية الشرقية تثير الغبار في معظم المناطق الداخلية، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 30 / 19 المنطقة الجنوبية 27 / 16 المرتفعات الجبلية 22 / 12 المنطقة الوسطى 31 / 18 المنطقة الساحلية 26 / 17 المنطقة الشمالية 34 / 19 منطقة الجزيرة 36 / 20 المنطقة الشرقية 39 / 23 منطقة البادية 35 / 25

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