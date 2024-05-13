هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تدعو للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد

دمشق-سانا

دعت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري-الصيني، واتحادات غرف التجارة والصناعة السورية أصحاب الفعاليات الاقتصادية إلى المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد بدورته السابعة، الذي سيقام في مدينة شنغهاي من الخامس حتى العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

وفي تصريح لمندوبة سانا أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أن مشاركة سورية في المعرض تشكل فرصة لعرض منتجات الشركات السورية والترويج لعلاماتها التجارية وعقد الصفقات واستطلاع الفرص لتنمية وزيادة التعاون التجاري الدولي، وفرصة مميزة للتبادل التجاري والاستثماري.

وأشار فياض إلى أنه تم تخصيص مساحة 132 متراً مربعاً للجناح السوري، داعياً الشركات الراغبة بالمشاركة إلى التقدم بطلباتها لدى ديوان الهيئة الكائن في المهاجرين خورشيد أول، مع الوثائق المطلوبة (استمارة تسجيل – سجل صناعي أو تجاري2024)، وذلك لغاية نهاية شهر أيار الجاري لاستكمال الإجراءات المطلوبة ضمن المهلة المحددة من قبل إدارة المعرض.

من جانبه، أكد رئيس لجنة العلاقات العامة في مجلس الأعمال السوري- الصيني محمد نذير الحفار أن المشاركة السورية في معرض الصين الدولي للاستيراد تفتح الأفق أمام الفعاليات الاقتصادية والتجارية للتعاون مع المستثمرين والشركاء من الجانب الصيني، ما يسهم في تطوير ونمو العلاقات التجارية الثنائية.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 128 دولة، و500 مؤسسة عارضة من المؤسسات الرائدة في صناعتها.

يشار إلى أن سورية شاركت افتراضياً في المعرض بدورته الرابعة عام 2021، وتضمنت المشاركة صوراً وفيديوهات ترويجية لمجموعة مختارة من شركات إنتاج وتصدير زيت الزيتون السوري وشركات الصناعات الغذائية والكونسروة والقهوة وصابون الغار، كما تم عرض فيديو تعريفي بأهم المعالم السياحية والثقافية السورية والفرص الاستثمارية المتاحة.

منار ديب

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