هطولات مطرية متفرقة أغزرها في مشتى الحلو بطرطوس

دمشق-سانا

شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة أعلاها 111 مم في مشتى الحلو بطرطوس.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كمية الهطولات المطرية وفق الآتي: في محافظة طرطوس: القدموس 42 مم والشيخ بدر 63 مم ومشتى الحلو 111 مم ودريكيش 51 مم وصافيتا 18 مم وحمام واصل 6 مم والصفصافة 8 مم وطرطوس المدينة 15 مم وبانياس 3 مم.

في محافظة ريف دمشق: الزبداني وقطنا 1 مم ومضايا 2 مم.

في محافظة السويداء: عين العرب والسويداء المدينة وشهبا 3 مم.

في محافظة درعا: تل شهاب 7 مم والشيخ مسكين 3 مم ونوى 1 مم.

في محافظة القنيطرة: حضر 5 مم.

في محافظة حمص: الناصرة 27 مم ومرمريتا 29 مم وشين 40 مم وقلعة الحصن 43 مم والعريضة وتلكلخ 8 مم وتل دو 32 مم وحمص المدينة والمخرم 2 مم والرستن 23 مم.

في محافظة حماة: الرصافة 20 مم ووادي العيون 47 مم ومصياف 21 مم وعين حلاقيم 50 مم وربعو 9 مم والحميري 14 مم ومحردة وسلمية 2 مم، وفي منطقة الغاب: شطحة 52 مم وعين الكروم 7 مم والكريم 19 مم وأفاميا 5 مم والسقيلبية 2 مم.

في محافظة اللاذقية: صلنفة والمزيرعة 3 مم والقرداحة 10 مم والحفة والبهلولية 1 مم ووادي قنديل 4 مم والقطيلبية 5 مم.

في محافظة إدلب: جسر الشغور 4 مم وأرمناز 16 مم وإدلب المدينة 14 مم وخان شيخون 1 مم.

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