وكالة ناسا ترسل طاقماً جديداً إلى محطة الفضاء الدولية

واشنطن-سانا

أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية صاروخ فالكون 9 وعلى متنه طاقم ناسا الثامن إلى محطة الفضاء الدولية لبدء مهمة علمية مدتها ستة أشهر في مدار الأرض.

وأظهر البث المباشر عبر الإنترنت لـ سبيس إكس و ناسا حسب رويترز أن عملية الإطلاق جرت من مركز كينيدي للفضاء التابع لإدارة علوم الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في كيب كانافيرال على المحيط الأطلسي.

وأوضحت الشركة أنه من المقرر أن يصل الطاقم المكون من أربعة أفراد إلى المحطة الفضائية يوم غد الثلاثاء بعد رحلة تستغرق 16 ساعة، والالتحام بالمختبر المداري على بعد حوالي 420 كيلومتراً فوق الأرض.

وحسب الشركة سيبقى الطاقم حتى نهاية شهر آب ليقوم بشكل جماعي بإجراء حوالي 250 تجربة في بيئة الجاذبية الضعيفة للمنصة المدارية.

ويعد هذا الطاقم الثامن الذي تنقله ناسا إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة إطلاق سبيس إكس منذ أن بدأ مشروع الصواريخ الخاص في إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المدار في أيار 2020.

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