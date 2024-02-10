نيبينزيا: لا ظروف مواتية لاستئناف صفقة الحبوب

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أن بلاده لا ترى حتى الآن ظروفاً مواتية لاستئناف صفقة الحبوب.

ونقل موقع آر تي عن نيبينزيا قوله: “جميع مقترحات الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب حتى الآن لم تأت بجديد، ولا تساهم في إيجاد حل مستدام طويل الأجل، ولا نرى قيمة مضافة فيها”.

وأشار إلى أن “مبادرة البحر الأسود كانت إنسانية ولكنها سرعان ما تم استخدامها لأغراض تجارية، ونتيجة لذلك تم تنفيذها على نحو يخدم مصالح كييف ودول الاتحاد الأوروبي، وكانت الدول المستفيدة هي الدول الغربية المزدهرة”.

ووقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في تموز 2022 صفقة الحبوب في إسطنبول، وتتضمن مساعدة روسيا في تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، من بينها ميناء أوديسا.

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