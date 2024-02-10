إصابة ثمانية جنود جراء هجوم مسلح شمال النيجر

نيامي-سانا

أصيب ثمانية جنود اليوم جراء هجوم مسلح في منطقة أغاديز شمال النيجر.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الدفاع النيجرية قولها: “إن مسلحين يستقلون تسع مركبات نفذوا هجوماً على مفرزة للجيش على طريق أرليت تباراكات في منطقة أرليت الصحراوية، ما أدى إلى إصابة ثمانية جنود ومدني، إضافة إلى مقتل عشرة من المهاجمين، وتدمير عدد من مركباتهم خلال صد الهجوم”.

وأضافت الوزارة: “إنه تم ضبط أربعة رشاشات وآر بي جي وبنادق هجومية وكمية كبيرة من الذخيرة وملابس عسكرية”.

وقتل 29 جندياً وأصيب آخرون في تشرين الأول الماضي بهجوم مسلح غرب النيجر.

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