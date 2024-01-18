استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني اليوم وأُصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها بالضفة الغربية لليوم الثاني.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة جرافاتها العسكرية حارة المنشية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم وسط تحليق الطيران المسيّر وجرفت البنية التحتية فيه وخربتها، ودمرت عدداً من المنازل وسط إطلاق وابل من الرصاص وقنابل الغاز السام والانفجارات، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب (28 عاماً) جراء إصابته برصاص الاحتلال في البطن بمخيم نور شمس ما يرفع عدد الشهداء في المدينة منذ بدء العدوان أمس إلى 6.

وفجرت قوات الاحتلال منزلاً وأحرقت آخر في حارة المدارس بمخيم طولكرم وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام وتدمير واسع في البنية التحتية وتحليق الطيران المسيّر، كما دفعت بتعزيزات عسكرية أخرى باتجاه مخيم طولكرم، من المحور الغربي للمدينة، مع اقتحامها للمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، وتخريب المحلات التجارية والمنشآت العامة، وذلك تزامناً مع إحراق منزل في حارة العكاشة بالمخيم، واعتقال العشرات أغلبهم أطفال.

وجرفت آليات الاحتلال مدخل ضاحية ذنابة القريب من مخيم طولكرم، فيما اعتدى جنوده على مركبات الفلسطينيين قرب دوار شويكة في الحي الشمالي للمدينة.

وفي شرق طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا وداهمت المنازل وفتشتها ثم اعتقلت فلسطينياً.

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