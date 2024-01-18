الخارجية الفلسطينية: على الإدارة الأميركية الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأميركية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس كضرورة إستراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بدلاً من إضاعة المزيد من الوقت بالاكتفاء بتوجيه المناشدات والمطالبات في الوقت الذي تستخف فيه سلطات الاحتلال بالشرعية الدولية وقراراتها.

وشددت الخارجية على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يبدأ بشكل عملي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك دعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

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