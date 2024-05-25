وزير التجارة  الداخلية في اجتماع بحلب : تسهيل عمليات استلام القمح من الفلاحين

حلب-سانا

تركزت مناقشات الاجتماع الذي عقده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مع الأسرة التموينية ومديري الزراعة والمحروقات ومكتب الدور في حلب على الواقع التمويني في المحافظة، وموضوع استلام فرع السورية للحبوب محصول القمح من الفلاحين، وآلية العمل لتبسيط الإجراءات وتقديم مختلف الخدمات بشكل مناسب .

وأكد الوزير علي خلال الاجتماع الذي حضره محافظ حلب حسين دياب على تقديم كل الإمكانات والتسهيلات المطلوبة للفلاحين لتسويق محصولهم، ما يرتّب مسؤولية كبيرة على عاتق كل الكوادر المعنية بتسهيل وتيسير عمليات استلام الحبوب وتخزينها في المراكز المحددة، داعياً جميع الجهات والفعاليات إلى التنسيق اللحظي لحلّ وتلافي المشكلات التي قد تعترض سير عمليات الاستلام، ولاسيما تجاوز حصول اختناقات، وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية لتنفيذ وإنجاز العمل.

بدوره محافظ حلب أشار إلى استعدادات المحافظة لتأمين جميع مستلزمات تسويق الحبوب، حيث تم تجهيز 7 مراكز لاستلام الحبوب في كفر جوم – تل بلاط – جبرين – تل السواس – جب ماضي – مسكنة – وبردة، موضحاً أن هناك 4 مراكز لاستلام الشعير في (بردة – تل بلاط – دير حافر – ومسكنة)، وتم يوم الخميس الماضي افتتاح مركزَي مسكنة وتل بلاط لاستلام المحصول مع بدء عملية الحصاد في الريف الشرقي للمحافظة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency