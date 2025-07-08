أكثر من 1200 ضبط بحلب خلال 6 أشهر لتعزيز حماية المستهلك

حلب-سانا

كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب جهودها الرقابية خلال النصف الأول من العام الحالي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وضمان حقوق المستهلكين، حيث تم تنظيم 1202 ضبط عدلي توزعت بين مخالفات في الأفران (344 ضبطاً)، والأمبيرات (228 ضبطاً)، وضبوط متنوعة (630 ضبطاً).

وأوضح مدير التجارة الداخلية عادل حلاق، في تصريح لمراسلة سانا أن المديرية تلقت خلال الفترة الممتدة من الـ 8 من كانون الأول 2024 حتى ال 30 من حزيران 2025 ما مجموعه 531 شكوى، تم تنفيذ 362 شكوى منها، بينما لا تزال 169 شكوى قيد المعالجة.

وأشار حلاق إلى تكثيف العمل المخبري، إذ تم تحليل 423 عينة غذائية واستهلاكية، وجاءت النتائج لتؤكد مطابقة 190 عينة للمواصفات، بينما خالفت 233 عينة المعايير المطلوبة.

وفي إطار العمل في دائرة الشركات بمدينة حلب والمدينة الصناعية بالشيخ نجار، تم تسجيل 784 سجلاً تجارياً، بينها 660 فردياً و124 للشركات، إلى جانب إجراء تعديلات على السجلات وشطب بعضها وإعادة تفعيل أخرى.

كما سجّلت المديرية تطوراً في مجال حماية الملكية التجارية، حيث تم تقديم 125 طلباً لعلامات فارقة جديدة، وتجديد 18 علامة، إضافة إلى 126 كشفاً مسبقاً، ومعالجة 18 شكوى تقليد، وتنظيم 24 ضبطاً بهذا الخصوص .

وشهدت محافظة حلب خلال السنوات الأخيرة جهوداً متزايدةً لضبط الأسواق وتنظيم النشاط التجاري، في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متراكمة، وتأتي الإجراءات الرقابية تعزيزاً لثقة المستهلك وضمان جودة المنتجات المطروحة في الأسواق المحلية، وتسعى مديرية التموين إلى تحقيق التوازن بين حماية المواطن ومواكبة متطلبات الحركة التجارية والصناعية في المدينة.