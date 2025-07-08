استمرار عمليات تصحيح امتحانات شهادة التعليم الأساسي بحلب

حلب-سانا

تواصل مديرية تربية حلب عمليات تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي بمنتهى الدقة والشفافية في إطار جهودها لضمان عدالة النتائج وترسيخ الثقة بمخرجات الامتحانات العامة.

850 مدرساً يشاركون في التصحيح

وتجري عمليات التصحيح حالياً في ثلاثة مراكز رئيسية مُعدة لهذا الغرض داخل مدينة حلب، بمشاركة ما يزيد على 850 مدرساً ومدرسة من ذوي الاختصاص والخبرة في المواد المختلفة.

التصحيح شمل العلوم والرياضيات والاجتماعيات واللغة الفرنسية والتربية الدينية

وأوضح تركي المصطفى رئيس دائرة الامتحانات في تربية حلب في تصريح لمراسلة سانا أن عمليات التصحيح شملت حتى الآن مواد العلوم العامة، الرياضيات، الاجتماعيات، اللغة الفرنسية، التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية)، إضافة إلى البدء بتصحيح مواد التعليم المهني.

تجهيز المراكز بكل المستلزمات

ولفت المصطفى إلى أن جميع المراكز تم تجهيزها بكل المستلزمات الضرورية لضمان سير العمل بكفاءة وسلاسة، مشيراً إلى أن لجان تصحيح متخصصة تتولى العمل تحت إشراف موجهين اختصاصيين ومنسقي المواد، مع التركيز الشديد والالتزام الصارم بمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة.

وفي الـ 21 من حزيران، انطلقت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية، وتقدم لها أكثر من 398500 طالب وطالبة، موزعين على 2216 مركزاً امتحانياً.

وتستمرّ امتحانات شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي حتى الـ 9 من تموز، ويتقدم لها أكثر من 380 ألف طالب وطالبة، بينما تستمرّ امتحانات الثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية حتى العاشر منه ويتقدم لها 18591 طالباً وطالبة.