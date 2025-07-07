سوريا تشارك في الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك في الدول العربية

القاهرة-سانا

شارك وفد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، في الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، المنعقد لبحث سبل تعزيز التعاون الجمركي وتنسيق السياسات بين الدول الأعضاء.

وناقش المشاركون بالاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تقرير وتوصيات اجتماع المسؤولين القانونيين في إدارات الجمارك بالدول العربية، الذي سبق انعقاده خلال الفترة من ال2 إلى ال4 من حزيران 2025.

وتم خلال الاجتماع التوصل إلى الصيغة النهائية للنظام الأساسي للمجلس العربي للشؤون الجمركية، تمهيداً لاعتماده وإطلاقه كإطار مؤسسي داعم لتنسيق السياسات الجمركية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وأكد وفد الهيئة في مداخلاته أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في المجال الجمركي، بما يعزز من سلاسة التبادل التجاري ويحد من المعوقات الإدارية والإجرائية على المنافذ الحدودية، علماً أن الهيئة شاركت في الاجتماع بوفد رسمي ضم كلاً من معاون رئيس الهيئة للشؤون الجمركية خالد البراد، ومدير العلاقات المحلية والدولية مازن علوش.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة متقدمة نحو استكمال البناء المؤسسي للعمل الجمركي العربي، بما ينسجم مع تطلعات الدول العربية لتطوير البنى التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بالتجارة العابرة للحدود، كما يُكرس مبدأ التعاون والتكامل الذي تنشده اتفاقيات العمل العربي المشترك في قطاع النقل والجمارك.