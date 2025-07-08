الأولى من نوعها… باخرة حاويات كبيرة تزور مرفأ طرطوس

طرطوس-سانا

زارت مرفأ طرطوس اليوم الباخرة CMA CGM SAHARA وهي الباخرة الأولى من نوعها التي تزور المرفأ، حيث تُصنّف ضمن فئة بواخر الحاويات الكبيرة، وتحمل على متنها 45 حاوية مختلفة القياسات.

وفي تصريح صحفي بين مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أن زيارة الباخرة إلى مرفأ طرطوس تُعد حدثاً لافتاً لكونها أول باخرة من هذا النوع والحجم تصل إلى المرفأ، حيث يصل طولها إلى 200 قدم، وهي محمّلة ببضائع متنوعة ومساعدات أممية.

وأشار علوش إلى أن هذه الزيارة تحمل دلالات بالغة الأهمية، أبرزها التأكيد على جاهزية محطة الحاويات في مرفأ طرطوس لاستقبال البواخر الكبيرة، وتقديم خدمات الشحن والتفريغ باحترافية عالية وعلى مدار الساعة، كما تمثل رسالة ثقة موجهة إلى الخطوط الملاحية العالمية وأصحاب البضائع، وتشجعهم على استخدام المرافئ السورية كبوابات آمنة وفعّالة في حوض المتوسط.

وأكد علوش أن هذه العملية تعكس تغييراً في خارطة الترانزيت البحري، فاستقبال بواخر من هذا الحجم والنوع في مرفأ طرطوس يُعد خطوة عملية نحو إعادة تموضع سوريا كمركز لوجستي مهم في شرق المتوسط، ويوجه الأنظار مجدداً إلى الإمكانات التشغيلية الكبيرة التي تمتلكها الموانئ السورية، ولا سيما في ظل تسارع عمليات التحديث وإعادة التأهيل.

وأضاف علوش: نوجّه من خلال هذه الزيارة رسالة واضحة إلى شركائنا الإقليميين والدوليين، مفادها أن المرافئ السورية مفتوحة وجاهزة وآمنة، وأننا ملتزمون بتقديم خدمات متميزة بكل جوانبها الفنية والإدارية، بما يضمن سلاسة حركة التجارة ويعزز من موقع سوريا في خارطة الترانزيت البحري العالمي.