“سنو” تعرب عن تضامن بريطانيا مع الشعب السوري المتضرر بفعل حرائق الغابات

لندن-سانا

أعربت المبعوثة البريطانية إلى سوريا “آنا سنو” اليوم، عن تضامن بلادها مع الشعب السوري المتضرر من حرائق الغابات في منطقة الساحل.

وقالت سنو في منشور على منصة”X”: ” تتضامن المملكة المتحدة مع المجتمعات السورية المتضررة من حرائق الغابات الهائلة في اللاذقية، ونشيد بالجهود البطولية التي تبذلها السلطات المحلية وخدمات الطوارئ وجميع فرق الاستجابة لاحتواء الحرائق وحماية الأرواح”.

وأضافت سنو: “لقد تأثرت بشدة بشجاعة فرق الإطفاء والسلطات المحلية التي تُكافح حرائق الغابات منذ ستة أيام، وأتقدم بخالص العزاء للمجتمعات المتضررة وكل من يُخاطر بحياته لحمايتها”.