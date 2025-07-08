وزير الإعلام يشارك في جلسة حوارية بمنتدى بون الدولي ويؤكد التزام الوزارة بتطوير بيئة إعلامية حرة ومسؤولة

بون-سانا

شارك وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى بون الدولي للإعلام، تناول خلالها واقع الإعلام السوري في المرحلة الراهنة، ورؤية الوزارة لتطوير القطاع وتوفير بيئة إعلامية حرة ومسؤولة بما يواكب التحولات السياسية والمجتمعية الجارية في البلاد.

وأكد الوزير خلال الجلسة، أن المرحلة الحالية تتطلب بناء إعلام وطني مهني يعتمد الشفافية، ويمنح مساحة حقيقية لحرية التعبير، ضمن إطار يحترم القيم العامة ويحمي المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة السياسات الإعلامية بما ينسجم مع تطلعات السوريين في الداخل والخارج.

كما شدد على أهمية دعم المؤسسات الإعلامية السورية بالكفاءات والتدريب والتقنيات الحديثة، وفتح المجال أمام الإعلام المستقل والمسؤول للمساهمة في بناء خطاب وطني جامع.

وعلى هامش المنتدى، عقد الدكتور المصطفى لقاءً مع المدير العام لمؤسسة DW الألمانية بيتر ليمبورغ، جرى خلاله بحث سبل التعاون الإعلامي المشترك، وتبادل الخبرات، إضافة إلى إمكانية تنفيذ برامج تدريبية تدعم تطوير الكوادر الإعلامية السورية.