الرئيس الشرع يبدأ جولته الخليجية الثانية لتوطيد الاقتصاد والاستثمار

أبو ظبي-سانا

بدأ السيد الرئيس أحمد الشرع جولته الثانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والتي تأتي بعد رفع معظم العقوبات الدولية عن سوريا، وتهدف هذه الجولة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخليجية إلى الداخل السوري في إطار خطة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وكانت العاصمة الإماراتية أبو ظبي أولى محطات الزيارة حيث استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس الشرع، وعُقد اجتماع رسمي بين الجانبين تناول تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وسبل دعم جهود سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس الشرع أن سوريا، وقد طوت صفحة الحرب والانقسام، تتجه إلى بناء شراكات إستراتيجية مع الأشقاء في الخليج، مشيداً بدور الإمارات الريادي في دعم الاستقرار الإقليمي، ومعبّراً عن تطلع سوريا إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجالات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة.

من جهته، رحّب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس الشرع، مؤكداً دعم الإمارات الكامل لجهود الاستقرار والإعمار في سوريا، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا.