علماء أمريكيون يستخدمون الأقمار الصناعية لتقييم تعافي الغابات بعد الحرائق

واشنطن-سانا

أعلن المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية عن تطوير طريقة جديدة منخفضة التكلفة تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية، لتقييم تعافي الغابات بعد الحرائق، في خطوة قد تعيد تشكيل إستراتيجيات إدارة الأراضي ومكافحة الحرائق.

دمج صور ملتقطة من قمرين صناعيين تابعين لوكالة ناسا

وأوضح المركز في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن الطريقة الجديدة تعتمد على دمج صور ملتقطة بواسطة قمرين صناعيين تابعين لوكالة “ناسا”، إضافة إلى بيانات تصنيف الأراضي من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما يسمح للباحثين بتحديد مدى تعافي الغطاء النباتي ومقارنة معدل التجدد عبر فئات مختلفة من المناطق المحمية.

الاستشعار عن بعد بديل أكثر سرعة وأقل تكلفة

وأضاف البيان: إن تقييم تعافي الغابات سابقاً كان يتم تقليدياً من خلال مسوحات ميدانية مكثفة، بينما توفر الطريقة الحديثة المعتمدة على الاستشعار عن بعد، بديلاً أكثر سرعة وأقل تكلفة لعملية التقييم.

الطريقة الجديدة توجه التمويل نحو المناطق ذات الأولوية

وقالت الباحثة شيما شمس: إن “الإطار الجديد يتيح لمديري الحرائق والأراضي التعرف على الجهود الفعالة في تعافي النظم البيئية بعد الحرائق”، مؤكدة أن المنهجية الجديدة تساعد في توجيه الاستثمارات والتمويل نحو المناطق ذات الأولوية لتحقيق أعلى فائدة ممكنة.