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الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل زخات محلية متفرقة

2024-05-25

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وأشارت المديرية إلى أن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 5/ كيلومتراً بالساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق31/17
المنطقة الجنوبية29/16
المرتفعات الجبلية22/12
المنطقة الوسطى29/15
المنطقة الساحلية26/18
المنطقة الشمالية30/16
منطقة الجزيرة31 /16
المنطقة الشرقية34/18
منطقة البادية30/18

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