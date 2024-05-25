وزيرة الدفاع الإسبانية: الحرب الإسرائيلية على غزة إبادة جماعية حقيقية

مدريد-سانا

وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس اليوم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية حقيقية”.

ونقلت رويترز عن روبليس قولها خلال مقابلة أجراها معها تلفزيون “تي في إي” الرسمي تعقيباً على وصف يولاندا دياز نائبة رئيس الوزراء الإسباني قبل أيام الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية: “لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، إنه إبادة جماعية حقيقية”، مؤكدة أن اعتراف مدريد بدولة فلسطين يهدف إلى المساعدة في إنهاء العنف فيها.

وفي وقت سابق اليوم طالبت الحكومة الإسبانية الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة إنهاء معاناة شعب غزة ووقف الهجوم الإسرائيلي على رفح فوراً.

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