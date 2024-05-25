مقتل شخصين بقصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود

موسكو-سانا

قتل شخصان وأصيب 10 آخرون بجروح جراء قصف أوكراني استهدف قرية أوكتيابرسكي في مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا.

وأعلن حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف في قناته على تلغرام أن قوات النظام الأوكراني استهدفت قرية أوكتيابرسكي في مقاطعة بيلغورود بالصواريخ ما أسفر عن مقتل إمرأة ورجل وإصابة 10 أشخاص بينهم طفل.

وأشار إلى أن القصف ألحق أضراراً بـ 21 مبنى سكنياً خاصاً و23 سيارة.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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