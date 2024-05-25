مقتل سبعة أشخاص وإجلاء العشرات جراء الأحوال الجوية السيئة في سريلانكا

كولومبو-سانا

أعلنت السلطات السريلانكية مصرع ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإجلاء العشرات جراء الأحوال الجوية السيئة التي ضربت البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن مدير مركز إدارة الكوارث، براديب كوديبلي قوله اليوم: إن الظروف الجوية السيئة في البلاد أدت إلى سقوط الأشجار، ما تسبب بمصرع سبعة أشخاص على الأقل، بينما ألحقت أضراراً بنحو 3137 منزلاً.

وأضاف: إنه تم إيواء أكثر من 500 شخص في أماكن آمنة نتيجة الأحوال الجوية التي أثرت على أكثر من 42 ألف شخص في البلاد.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية في سريلانكا أن يستمر الهطول الغزير للأمطار في المقاطعات الغربية والوسطى والشمالية الغربية والجنوبية، مشيرة إلى أن بعض المناطق ستشهد هطولاً يزيد منسوبه على 100 ميليمتر.

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