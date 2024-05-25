السيدة أسماء الأسد: سأخوض معركة العلاج من المرض بإيمان وثقة بالله وبدعاء السوريين ومحبتهم

دمشق-سانا

أكدت السيدة الأولى أسماء الأسد أنها ستخوض معركة مواجهة مرض اللوكيميا الذي أُصيبت به بكل قوة وإرادة متسلحة بالإيمان والثقة بالله وبدعاء السوريين ومحبتهم.

وفي رسالة لها عبر مقطع فيديو قبيل بدئها مرحلة العلاج من مرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)، قالت السيدة أسماء: “منذ إعلان خبر إصابتي باللوكيميا وصلتني الكثير من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة، والتي أعطتنا كعائلة مزيداً من القوة بهذا الظرف”.

وأضافت السيدة أسماء: “أي أحد يخوض معركة مع المرض لا بد أن يمتلك القوة والإرادة، ليس للتغلب عليه فقط، ولكن أيضاً كي يتحمل بعده عن الناس الذين يحبهم والذين يلتزم بخدمتهم”.

وختمت السيدة أسماء: “أنا سوف أخوض هذه المعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين وبدعائكم ومحبتكم… أراكم قريباً”.