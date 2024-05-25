الرئيس الكوبي يجدد دعم بلاده للشعب الإيراني الشقيق وقيادته

هافانا-سانا

أعرب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن مواساته وتعازيه لإيران قيادة وشعبا بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وقال كانيل في كلمة له في سجل التعازي في دار السكن الإيراني في العاصمة الكوبية هافانا: “سأتذكر دائماً الصداقة المشتركة في اللقاءات المثمرة، والتي أعربنا فيها بصورة متبادلة عن الاهتمام المشترك بدفع عجلة التنمية في البلدين، ومواجهة الظلم في العالم”.

وجدد كانيل التأكيد على دعم كوبا للشعب الإيراني الشقيق وقيادته للدفاع عن الأمنيات العظيمة للسلام والازدهار اللذين كرّس الرئيس رئيسي حياته لهما وطنياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد الرئيس الكوبي أن إيران ستتجاوز هذه الأوقات الصعبة المؤلمة، وستستمر في العمل من أجل تقدمها وازدهارها رغم العقوبات والحصار والاعتداءات والتدخلات الغربية التي يتشارك البلدان بها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency