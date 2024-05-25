وضع 3 آبار جديدة في الخدمة بعد تأهيلها بريف درعا

درعا-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في درعا 3 آبار بالخدمة في مدينة طفس وبلدة صيدا ومشروع الثورة المغذي لبلدة غباغب.

وذكر مدير المؤسسة المهندس مأمون المصري في تصريح لمراسلة سانا أن المؤسسة ربطت بئر طفس الجنوبية بشبكة المياه، بعد إعادة تأهيلها، ووضعت بئر صيدا الشمالية بغزارة 30 متراً مكعباً في الساعة بالخدمة، وزودت البئر رقم 4 في مشروع الثورة المغذي لبلدة غباغب بمضخة كهربائية جديدة استطاعتها 30 حصاناً.

وأشار المصري إلى أن المؤسسة بالتعاون مع الجهات الداعمة والمعنية بالمحافظة تعمل على توفير الكهرباء للعديد من الآبار في المدن والبلدات عن طريق الطاقة الشمسية.

ليلى حسين

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