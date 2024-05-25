مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عواصم-سانا

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية اليوم مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن الآلاف شاركوا في مظاهرات نظمت في العواصم النمساوية فيينا، والكورية الجنوبية سيئول، ومدينتي فولفسبورغ وبريمين في ألمانيا، وميلانو الإيطالية، ومانشستر وبرمنغهام في بريطانيا، ومالمو السويدية، وكيب تاون في جنوب إفريقيا، دعماَ للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعين إلى وقف المعايير المزدوجة، وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني.

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