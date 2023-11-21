وسائل إعلام لبنانية: المقاومة اللبنانية تستهدف بصواريخ البركان الثقيلة مربض مدفعية تابعة للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة مقابل القطاع الغربي لجنوب لبنان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال المجازر وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية
2023-11-20
وزير الإعلام يبحث مع الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أوجه التعاون وخطة عام 2024
2023-11-20
اتفاق تعاون بين المعهد الدبلوماسي في سورية والمعهد العالي للعلاقات الدولية في كوبا
2023-11-19
بمشاركة سورية… منتدى سان بطرسبرغ الثقافي الدولي يختتم أعماله
2023-11-19
المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير شمال العراق
2023-11-19
بمشاركة سورية… انعقاد الاجتماع الدوري الـ 58 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة
2023-11-18
السفير خدام يقدم للرئيس المنغولي أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لسورية
2023-11-17
محليات
قوات الاحتلال تقتحم منزل المناضل صدقي المقت
2023-11-21
مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء
2023-11-21
الزراعة تطلق خمس حملات وطنية للتشجير حتى آذار القادم
2023-11-21
وزارة الشؤون الاجتماعية تبّسط إجراءات عمل أكثر من 67 معاملة للمنظمات غير الحكومية
2023-11-21
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع اليونيسف سبل تعزيز التعاون المشترك
2023-11-21
الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-11-21
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل زخات مطرية متفرقة فوق المناطق الجنوبية والقلمون
2023-11-20
رياضة
كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية الأول بكرة القدم في مباراته مع منتخب اليابان بتصفيات كأس العالم
2023-11-21
في مباراته الودية الثانية.. منتخب سورية لكرة القدم للواعدات يفوز على نظيره اللبناني
2023-11-20
توفير الدعم المادي للأندية وإعادة النظر بنظام الاحتراف… أهم مطالب رياضيي حمص في مؤتمرهم السنوي
2023-11-20
بطموح الفوز… نسور قاسيون يواجهون منتخب اليابان غداً بتصفيات كأس العالم
2023-11-20
تطوير الاستثمارات… أبرز محاور المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحماة
2023-11-20
الجلاء يفوز على الاتحاد أهلي حلب في ختام الأسبوع الرابع من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-19
منتخب سورية لكرة القدم للواعدات يفوز على نظيره اللبناني ودياً
2023-11-18
اقتصاد
غرفة تجارة وصناعة طرطوس تبدأ عملية شراء وشحن الحمضيات من المزارعين
2023-11-21
وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضاً في أسواق النفط عام 2024
2023-11-21
فلاحو الحسكة: الهطولات المطرية تسهم في التوسع بزراعة القمح والشعير
2023-11-21
منح إجازة استثمار لمشروع صناعة الأسمدة الفوسفاتية بمدينة حسياء الصناعية
2023-11-21
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 5 آلاف ليرة
2023-11-21
ارتفاع التجارة الخارجية لمنطقة شينجيانغ الصينية 48.9 % خلال 10 أشهر
2023-11-21
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بضعف الطلب
2023-11-21
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 50 صهريجاً من النفط السوري
الصحة الفلسطينية: عدوان الاحتلال يُخرج مستشفيات شمال غزة من الخدمة
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع اليونيسف سبل تعزيز التعاون المشترك
الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
وسائل إعلام لبنانية: المقاومة اللبنانية تستهدف بصواريخ البركان الثقيلة مربض مدفعية تابعة للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة مقابل القطاع الغربي لجنوب لبنان
2023-11-21
2023-11-21
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