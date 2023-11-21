SCS-NET

وسائل إعلام لبنانية: المقاومة اللبنانية تستهدف بصواريخ البركان الثقيلة مربض مدفعية تابعة للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة مقابل القطاع الغربي لجنوب لبنان

2023-11-21

انظر ايضاً

المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقعي جل الدير والمالكية ‏بالأسلحة المناسبة وتحقق فيهما إصابات مباشرة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved