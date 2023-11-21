الدفاع الروسية: القضاء على 670 جندياً أوكرانياً وإسقاط خمس مسيرات أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على 670 جندياً أوكرانياً، وأسقطت خمس مسيرات أوكرانية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على محور كوبيانسك خسرت القوات الأوكرانية نحو 25 جندياً، وعلى محور كراسني ليمان صدت القوات الروسية هجومين وبلغت خسائر العدو نحو 200 جندي بين قتيل وجريح.

على محور دونيتسك صد الجيش الروسي هجومين وبلغت الخسائر الأوكرانية 245 جندياً، على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 75 جندياً أوكرانياً، على محور زابوروجيه بلغت خسائر القوات الأوكرانية 75 جندياً، فيما قتل نحو 50 جندياً أوكرانياً على محور خيرسون.

وحسب التقرير “تمت إصابة قوات ومعدات عسكرية للعدو في 118 منطقة، وإسقاط 5 طائرات دون طيار أوكرانية”.

ومجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 536 طائرة، و254 مروحية، و9050 طائرة دون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و13509 دبابات ومدرعات أخرى، و1185 راجمة صواريخ، و7144 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و15452 مركبة عسكرية خاصة.

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