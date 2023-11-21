وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضاً في أسواق النفط عام 2024

فيينا-سانا

توقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم تسجيل فائض في أسواق النفط عام 2024 حتى مع تمديد دول تحالف “أوبك+” تخفيضاتها إلى العام المقبل.

ونقلت رويترز عن رئيس قسم أسواق النفط في الوكالة توريل بوسوني قوله: إن “سوق النفط يعاني حالياً عجزاً، والمخزونات عند مستويات منخفضة، كما تتراجع بمعدل سريع، ما يعني مواجهة خطر التقلبات المتزايدة إذا حدثت مفاجآت تتعلق بالطلب أو المعروض”.

وتراجع سعر النفط إلى نحو 82 دولاراً للبرميل لخام برنت من أعلى مستوياته خلال 2023 في شهر أيلول الماضي قرب 98 دولاراً، بينما تضغط مخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل في العام المقبل على الأسعار، على الرغم من الدعم المستمد من تخفيضات “أوبك +”.

ووافقت “أوبك+” في اجتماعها الأخير بشأن السياسة في شهر حزيران الماضي على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات وصولاً لعام 2024.

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