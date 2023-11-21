غرفة تجارة وصناعة طرطوس تبدأ عملية شراء وشحن الحمضيات من المزارعين

طرطوس-سانا

بدأت غرفة تجارة وصناعة طرطوس اليوم عمليات شراء وشحن الحمضيات من المزارعين، وفرزها وتوضيبها تمهيداً لبيعها للمواطنين بسعر التكلفة في باقي المحافظات.

وبين رئيس الغرفة محمد العجي في تصريح لمراسلة سانا أن العملية تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها الغرفة لشراء 150 سيارة حمضيات من المزارعين، وفرزها وتوضيبها وبيعها بنفس الأسعار للمواطنين في المحافظات، وذلك انطلاقاً من دور الغرفة في دعم المنتج والمستهلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة التي تساهم بتأمين الكميات اللازمة والتواصل المباشر مع الفلاحين، إضافة للمساعدة بعمليات النقل من الحقول.

وأضاف العجي: إن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار دعم المنتجين لهذه المادة والمستهلكين لها والعاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن عملية الشراء ستتم وفق الأسعار المحددة من قبل لجنة الأسعار في المحافظة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما ستتم عملية البيع بنفس الأسعار أي بدون تحقيق أي مورد أو ربح للغرفة لأن الغاية خدمية اجتماعية وليست تجارية.

غرام محمد

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