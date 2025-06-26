المستشفى الوطني الجامعي بدمشق يطلق موقعاً إلكترونياً للتعريف بخدماته

دمشق-سانا

تحت عنوان “نحو رعاية صحية وتعليم طبي أكثر تميزا”، أطلق المستشفى الوطني الجامعي بدمشق موقعه الإلكتروني الرسمي الجديد على الرابط.

وأوضح المستشفى في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن هذا الموقع سيكون النافذة الرقمية إلى خدماته الطبية والتعليمية، ويعكس التزامه بالتطوير المستمر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

ووفق بيان المستشفى، يقدّم الموقع الجديد معلومات شاملة عن عياداته وأقسامه الطبية، ويتوفر فيه دليل الأطباء والخدمات التخصصية، إضافة إلى أخبار المستشفى والفعاليات الطبية، مشيراً إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتعرّف على جميع الخدمات بشكل موسع وكامل من خلال زيارة الموقع.

يذكر أن المستشفى الوطني الجامعي بدمشق افتتح عام 1988 في دمشق، ويعد من أكبر المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويقدم الخدمات الطبية العلاجية والجراحية للمرضى بأحدث أساليب الطب، ويقوم بتدريب الطلاب والأطباء من خريجي الجامعات السورية.