69 شهيداً بغارات إسرائيلية على غزة وأونروا تحذر من العطش والموت

القدس المحتلة-سانا

استشهد 69 فلسطينياً وأُصيب العشرات اليوم، جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القصف استهدف أحياء التفاح والشيخ رضوان والزيتون في مدينة غزة، إضافة إلى مخيم النصيرات ووادي غزة ومدينة دير البلح وسط القطاع، ومدينتي خان يونس ورفح جنوباً، ومخيم جباليا شمالاً، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 56,259 شهيداً، وأكثر من 132,458 مصاباً، في حصيلة مرشحة للارتفاع في ظل استمرار القصف واستهداف البنى التحتية.

وفي السياق ذاته، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ من كارثة إنسانية وشيكة، نتيجة انهيار أنظمة المياه في القطاع، بسبب استهداف البنية التحتية ومنع دخول الوقود منذ شهر آذار الماضي، ما تسبب بحالة عطش شديدة تهدد حياة السكان، ولا سيما في المخيمات المكتظة بالنازحين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حرب شاملة على قطاع غزة، تشمل القصف والتجويع والتدمير الممنهج والتهجير القسري، في تحدٍ صارخ لكل النداءات الإنسانية الدولية، وتجاهل لأوامر محكمة العدل الدولية الداعية لوقف الأعمال العدائية.