لجنة الإصلاح الضريبي: تبسيط الإجراءات وتخفيض الضرائب

دمشق-سانا

خلص الاجتماع الثالث للجنة الإصلاح الضريبي الذي عقد برئاسة وزير المالية السيد محمد يسر برنية إلى اعتماد جداول زمنية دقيقة، وتنظيم مسارات تنفيذية متكاملة، ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير النظام الضريبي وتعزيز كفاءته وعدالته.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية، التأكيد على أن محاور الإصلاح الضريبي تتركز على تبسيط الإجراءات، وتقليل الضرائب وتوحيدها، وترسيخ الشفافية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع عملية التحول الرقمي، بما يعزز الثقة في الأداء، ويسهم في تحقيق الالتزام الطوعي.

وتأتي هذه الخطوات استكمالاً لاجتماعات اللجنة، بهدف معالجة التشوهات في النظام الضريبي، انسجاماً مع متطلبات الاقتصاد السوري الحديث.