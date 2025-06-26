منع تداول نوعين من المياه المعدنية لعدم مطابقتهما للمواصفات بدير الزور

دير الزور-سانا

منعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دير الزور تداول المياه المعدنية من ماركتي بردى والكوثر، بعد أن أظهرت نتائج فحص عينات منهما تم سحبها من أسواق المحافظة مؤخرا عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وأنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضحت المديرية وفق ما نشرته محافظة دير الزور عبر قناتها على تلغرام اليوم، أن تحليل عينات من نوعي المياه المعدنية تم في مخابر تحليل مختصة في مؤسسة المياه، وذلك بعد تلقي شكاوي من المواطنين حول عدم جودة بعض أنواع المياه المعدنية المتداولة في الأسواق، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت المديرية أنها تتخذ إجراءات صارمة بحق أي جهة يثبت تورطها في تداول هذه المنتجات، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو وجود منتج مشكوك بصلاحيته، وتوخي الحذر عند شراء المياه المعدنية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المستهلك والتواصل معها بشكل مباشر أو عبر الاتصال على أرقام الشكاوي.

وكانت مديرية التجارة وحماية المستهلك في محافظة دير الزور قد ضبطت منتصف الشهر الجاري أكثر من 600 طرد سعة 1.5 ليتر من المياه المعلبة غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث تسعى المديرية إلى توفير بيئة صحية داخل الأسواق، وخاصة ما يتعلق بصلاحية المواد الغذائية بعد سقوط نظام الإجرام البائد، والذي عانت الأسواق من ممارسات الفساد والمحسوبية والرشاوي التي كانت سائدة في عهده.